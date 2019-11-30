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Kardeşlerimiz için ’yı fethettik | Muhteşem Osmanlı

Bugün ile yapılan anlaşması, sadece Türkler’e güvendiklerinin de göstergesi. 1500’lü yıllarda İspanyollar işgale gelmişti, Osmanlı, Libyalı Müslümanlar’dan gelen yardım talebini elbette geri çevirmeyecekti.

Kardeşlerimiz için Libya’yı fethettik
İspanya için hep önemli oldu… Tarih boyunca 'nın tüm planlarında Libya yer aldı. 1505 yılında İspanyollar'ın ilk hedefi Cezayir oldu. İspanyollar, Malta ile birlikte Trablus'u aldı. Müslümanlar zulme uğruyordu. İspanyol işgaline uğrayan Trablusgarplı Müslümanlar, şehrin 40 km doğusundaki Tacura Kalesi'ne sığınarak Haçlılar'la savaşmaya başladı. Seslerini duyurmak için tek çare Osmanlı İmparatorluğu'ydu.



6 BİN ASKER YOLA ÇIKTI
Libyalı Müslümanlar, 'dan yardım istemek için bir gemiyle 1519'da 'a geldi. Osmanlı İmparatorluğu, gelen çağrıya sessiz kalmadı. Kanunî, Trablusgarb'ın fethedilip, Müslümanlar'ın işgalden kurtarılması için hazırlıkların başlaması emrini verdi. 6 bin asker Tacura'ya gitti. Tacura'da İspanyol saldırısına karşı kale gibi bir cami yapıldı. İçinde su kuyusu bile vardı. 'nın Osmanlı hizmetine girmesinden sonra 'da faaliyet gösteren deniz gazilerinin desteğiyle 'da hakimiyet kurmaya başladık.



Kanuni Sultan Süleyman






494 YIL BİZİM KALDI
O yıllarda en önemli Türk denizcisi olan Turgut Reis de önemli bir güçtü. Barbaros'un ölümünden sonra Turgut Reis üst düzey denizciydi. Turgut Reis ile birleşen Osmanlı donanması, önce Malta Adası üzerine harekete geçti. 1551'de Malta'nın yanındaki Gozo Adası zaptedildi. Malta'dan sonra Trablusgarp Kalesi kuşatıldı ve fethedildi. Turgut Reis, 1550'de Mehdiye ve kendi fethettiği diğer yerlerin valisi olarak tayin edildi. 494 yıl boyunca Libya, Osmanlı toprağı olarak kaldı.

YARIN: AFRİKA'DAKİ SON OSMANLILAR

BÜLENT ERANDAÇ'IN KALEMİNDEN MUHTEŞEM OSMANLI -7

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