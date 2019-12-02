Gökçeli’nin kitabı raflarda Eda Gökçeli'nin kaleme aldığı Son Karım, kitap severlerle buluştu. "Sıra dışı bir evlilik, akıl sınırlarını zorlayacak bir bulmaca" sözleriyle tanıtılan kitapta, sosyal medyanın hayatta ne kadar önemli bir yer tuttuğundan bahsediliyor, atılan her adımın önemine dikkat çekiliyor.

Eda Gökçeli'nin kaleme aldığı Son Karım, kitap severlerle buluştu. "Sıra dışı bir evlilik, akıl sınırlarını zorlayacak bir bulmaca" sözleriyle tanıtılan kitapta, sosyal medyanın hayatta ne kadar önemli bir yer tuttuğundan bahsediliyor, atılan her adımın önemine dikkat çekiliyor. TÜM MANŞETLER