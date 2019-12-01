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Yer: ... Pencereden düşen ikizlerden biri yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

’da anneleri uyuyan ikiz kardeşlerden biri, 3’üncü kattan düşerek yaralandı. Diğeri sokaktan geçen motosikletli kurye tarafından kurtarıldı.

Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı. Olay dün 'da yaşandı. Çiğdem Aygün (25) evde uyuduğu sırada ikizleri Eymen ile Seymen oturma odasındaki kanepenin üzerinde oyun oynamaya başladı. Eymen pencereyi açıp 3'üncü kattan düştü. Motosikletli kurye Metin Duman (29) aydınlatma direğine çıkıp Seymen'i kurtardı. Dışarı çıkan anne Aygün, büyük üzüntü yaşadı. Yaralı çocuk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kahraman kurye o anları anlattı: "Bir baktım yerde bir çocuk yatıyor. Yukarıda da bir çocuk daha var. Aydınlatma direğine tırmandım, çocuğu içeri aldım. Hiç tereddüt etmedim."



Pencereden düşerek yaralanan minik Eymen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne gözyaşlarını tutamadı.



Seymen'in durumu iyi.



Motosikletli kurye , kendisinin de küçük yaşlarda çocukları olduğunu anlattı.
Genç adam, aydınlatma direğine tırmanarak küçük çocuğu kurtardı.

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