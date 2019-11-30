Samsun'da inanması güç olay! Minik çocuk son anda kurtarıldı

Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.



