Kasım ayının son günlerinde hava sıcakları düşmeye başladı. Marmara bölgesinde ve diğer bölgelerde etkisini gösteren yağışların ardından vatandaşlar Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan duyuruda 29 Kasım Cuma gününe ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. İşte Meteoroloji'nin raporu...

METEOROLOJİ'DEN CUMA GÜNÜ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Adana, Osmaniye, Nevşehir çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Rize, Bayburt, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı çevrelerinin hafif karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.