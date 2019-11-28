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  • 28.11.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 16:28

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'dan Marmara için flaş uyarı!

Son dakika haberine göre 'nden yapılan açıklamada, Marmara ve 'de fırtına beklendiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi. Beklenen fırtına ile ilgili AKOM'dan yapılan açıklamada da ''Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor'' denildi.

Meteoroloji ve AKOM'dan Marmara için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU
Fırtına uyarısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Birimi'nden (AKOM) de açıklama yapıldı.

AKOM'dan yapılan uyarıda "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgârın yarın sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor" denildi.

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