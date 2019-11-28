Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.



Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

Fırtına uyarısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Birimi'nden (AKOM) de açıklama yapıldı.

AKOM'dan yapılan uyarıda "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgârın yarın sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor" denildi.