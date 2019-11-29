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  • 29.11.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 16:37

: 'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı

haberi... 'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 07 KM 924 plakalı tur otobüsü, Kumluca- kara yolunun 4. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Otobüsteki 2'si Rus turist 4 kişi yaralandı.

ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

dan yara almadan kurtulan otobüsteki 21 kişi, başka araçlarla yola devam etti.

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