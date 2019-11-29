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  • 29.11.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:09

Hafıza sildirme nedir? nasıl yapılır? Nerede yapılır?

nasıl yapılır? Hafıza sildirme işlemi nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. ve arasında yaşanan ayrılık sonrasında gündeme gelen hafıza sildirme işlemi hakkında detaylar merak ediliyor. Oğuzhan Koç ile yeni ayrılan Yağmur Tanrısevsin, eski aşkının, dostu Demet Özdemir ile aynı mekanda eğlenmesinden sonra Demet Özdemir'i takipten çıkmıştı. veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi yöntemi ile operasyon başarılı olabiliyor. İşte Hafıza sildirme işlemi nasıl yapılır? Nerede yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Hafıza sildirme işlemi nasıl yapılır? Nerede yapılır?

Hafıza sildirme nedir? Hafıza sildirme işlemi nasıl yapılır? Nerede yapılır? Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç - Demet Özdemir yakınlaşmasının ardından verdiği radikal karar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak.

Manyetik Uyarım Tedavisi

Son 15 yılda kaydedilen teknolojik ilerlemeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve değiştirmek konusunda bazı cihazların geliştirilmesini sağladı. Bu cihazlardan biri TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM ( TMU ) sistemidir.

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