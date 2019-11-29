Hafıza sildirme nedir? Hafıza sildirme işlemi nasıl yapılır? Nerede yapılır? Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç - Demet Özdemir yakınlaşmasının ardından verdiği radikal karar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak.

Manyetik Uyarım Tedavisi

Son 15 yılda kaydedilen teknolojik ilerlemeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve değiştirmek konusunda bazı cihazların geliştirilmesini sağladı. Bu cihazlardan biri TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM ( TMU ) sistemidir.