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  • 29.11.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:50

Babasının arkadaşı tarafından e uğradı! Mide bulandıran olay 'da yaşandı

'da yaşayan 18 yaşındaki Ş.S., babasının arkadaşı Ş.E. tarafından e uğradı. Evden çıkınca kendi evlerine koşan , yaşananları babasına anlattı. Savcılık Ş.E. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açtı. 12 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Ş.E. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı!

İstanbul'da ikamet eden 18 yaşındaki Ş.S., 3 yıl önce babasının isteği üzerine elbiselerini ütülemek için 70 yaşındaki Ş.E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ş.E., genç kızın ardından eve geldi ve kapıyı kilitledi. Ütü yapan Ş.S.'den kendisiyle birlikte olmasını isteyen yaşlı adam, dirençle karşılaştı. Bunun üzerine "Seni Münevver Karabulut gibi yaparım" diyerek gözdağı veren Ş.E., bütün yalvarışlara rağmen, genç kıza cinsel istismarda bulundu.

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