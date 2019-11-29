İstanbul'da ikamet eden 18 yaşındaki Ş.S., 3 yıl önce babasının isteği üzerine elbiselerini ütülemek için 70 yaşındaki Ş.E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ş.E., genç kızın ardından eve geldi ve kapıyı kilitledi. Ütü yapan Ş.S.'den kendisiyle birlikte olmasını isteyen yaşlı adam, dirençle karşılaştı. Bunun üzerine "Seni Münevver Karabulut gibi yaparım" diyerek gözdağı veren Ş.E., bütün yalvarışlara rağmen, genç kıza cinsel istismarda bulundu.