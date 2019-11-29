Hafızasını sildireceği iddia edilen Yağmur Tanrısevsin'den şok hamle! 15 bin TL'ye...
Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç - Demet Özdemir yakınlaşmasının ardından verdiği radikal karar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, 3,5 yıllık ilişkilerine son vermenin ardından Koç, Demet Özdemir ile samimi bir hale görüntülenince olanlar oldu. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yakınlığı eski sevgili Yağmur Tanrısevsin'i çıldırttı. İddiaya göre Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Tüm bu gelişmelerin ardından Yağmur Tanrısevsin'den şok hamle geldi. Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadığı eve arkadaşını gönderen Tanrısevsin, apar topar 150 bin TL'ye tuttuğu villaya taşındı!
Oğuzhan Koç ile yeni ayrılan Yağmur Tanrısevsin, eski aşkının, dostu Demet Özdemir ile aynı mekanda eğlenmesinden sonra Demet Özdemir'i takipten çıkmıştı. Yağmur şu satırları sayfasında paylaştı:
Bir gün
Çok bunalırsan
Denizin dibinde
Yosunlara takılmış gibi
Soluksuz
Sakın unutma gökyüzüne bakmayı
Gökyüzü senindir
Gökyüzü herkesindir
OĞUZHAN KOÇ'U HAFIZASINDAN SİLDİRECEK!
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz haftalarda 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Emirgan'da bir mekanda görüntülenmişti. İkili hakkında aşk iddialarının önü arkası kesilmedi. Bu haberlerden rahatsız olan Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir'i haberleri doğrular şekilde takipten çıkarmıştı.
Yaşadığı zor günleri az hasarla atlatmak isteyen güzel oyuncu, Merve Boluğur ve Ebru Polat'ın yaptığı gibi Nişantaşı'nda bir klinikte Amerika'da 12 yıldır uygulanan hafıza silme tekniğine başvurduğu öne sürüldü. Bu teknik tamamen hafıza silmek için değil, duygusal yoğunluktan uzaklaşmak ve rahatlamak için yapıldığı da iddialar arasında.
Yağmur Tanrısevsin kendisini defalarca arayan Oğuzhan Koç'a cep telefonundan engeli bastı. Tanrısevsin, bir zamanlar yakın arkadaş olduğu Demet Özdemir'i de Instagram'da takipten çıkardı. Gelişmeler üzerine Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte oturdukları Etiler'deki siteye bir arkadaşını gönderdi. Tüm eşyalarını toplattırdı. Kemerburgaz'dan kirası 15 bin TL olan bir villa tuttu.
Buse Terim, geçen nisan ayında taşındığı Ortaköy'deki yeni villasını görücüye çıkardı. Evde misafir ağırlamayı sevdiğini belirten Terim, "Ev sahibi olarak titizimdir. Hiçbir şeyin eksik olmamasını isterim. Annem bu konuda tek idolümdür. Ne de olsa onun muhteşem sofralarını ve misafir ağırlama sanatını görerek büyüdüm" diyor.
Buse Terim dekarosyan seçimlerini şöyle anlatıyor: "Mermerin orta sehpa ya da TV ünitesi gibi mobilyalara çok yakıştığını düşünüyorum. Renk seçimlerim odanın ruhuna, kullanım alanına göre değişim gösterebilir.Ama çok açık tonlar yerine pastel, bej ve grinin tonlarını tercih ediyorum. Kumaşların yumuşak en önemlisi de çocuklarımın rahat hareket etmelerini de istediğim için temizliği kolay kumaşlar olmasını burada önemsemiştim."