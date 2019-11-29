Hafızasını sildireceği iddia edilen Yağmur Tanrısevsin'den şok hamle! 15 bin TL'ye...

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç - Demet Özdemir yakınlaşmasının ardından verdiği radikal karar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç, 3,5 yıllık ilişkilerine son vermenin ardından Koç, Demet Özdemir ile samimi bir hale görüntülenince olanlar oldu. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yakınlığı eski sevgili Yağmur Tanrısevsin'i çıldırttı. İddiaya göre Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Tüm bu gelişmelerin ardından Yağmur Tanrısevsin'den şok hamle geldi. Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadığı eve arkadaşını gönderen Tanrısevsin, apar topar 150 bin TL'ye tuttuğu villaya taşındı!

29.11.2019 10:52 - Son Güncelleme: 29.11.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





