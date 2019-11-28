İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan uyarıda, kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı