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  • 26.11.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:31

Yüzü asitle yakılan ilk kez mahkemede: Yaşadığım şeyler kolay değildi

'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki 'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmaya ilk kez katılan Özek, "Yaşadığım şeyler kolay değildi" dedi.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur Berfin Özek ilk kez katılırken, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile bazı kadın platformlarının temsilcileri salonda hazır bulundu.

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