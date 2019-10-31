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Berfin gülüyor

'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının uğrayarak yüzü yanan 19 yaşındaki , 3 ay içerisinde geçirdiği üç ameliyat sonrası artık gülüyor.

Berfin gülüyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının uğrayarak yüzü yanan 19 yaşındaki , 3 ay içerisinde geçirdiği üç ameliyat sonrası artık gülüyor. Özek, 17 Haziran'dan itibaren 3 ay içerisinde üç ameliyat geçirdi. Yaşadığı korkunç saldırı sonrası dört ay boyunca hastanede tedavi gören Berfin, 400 bin TL tutarındaki ameliyat masraflarını üstlenmesi sonrası 'da özel bir hastanede Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından ilk ameliyat sürecini tamamladı. İyileşme süreci devam eden Berfin'in saldırıda ağır hasar gören iki burun deliği iyileşme sürecine girdi. Olay sonrasında yaşadığı ağır travmadan kurtulduğu gözlenen Berfin, gitar çalmak için kursa gidiyor, kitap okuyor, günlük tutuyor ve mutlu olduğunu söylüyor.

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