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  • 26.11.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:30

'nın Gemlik ilçesinde boğazı kesilmiş köpek faciası

'nın Gemlik ilçesindeki 'nin bahçesinde boğazı kesilmiş köpek ölüsü buldu. Polis ekipleri, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

öğrencileri, sabah okula geldiklerinde, okulun bahçesinde boğazı kesilmiş köpek ölüsüyle karşılaşıp, durumu okul yönetimine bildirdi.



Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kesici bir aletle boğazı kesildiği belirlenen köpek, görevliler tarafından okuldan alındı.

Polis ekipleri, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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