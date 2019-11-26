Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.11.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:02

'da dere yatağında cesedi bulunmuştu! İşkence edilip öldürülmüş

'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında kolu kopmuş ve yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin vatandaşı Mojibullah Azizi'ye (28) ait olduğu belirlendi. Azizi'nin işkence edilip öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi, Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında dün saat 10.30 sıralarında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriManisa'da dere yatağında cesedi bulunmuştu! İşkence edilip öldürülmüş
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri