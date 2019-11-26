Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi, Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında dün saat 10.30 sıralarında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı.
Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi, Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında dün saat 10.30 sıralarında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı.
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