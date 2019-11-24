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2020'de olanlar için değişim başlıyor! | 2020 burç yorumları

Kendinizi ortaya tam olarak koyamadığınız, parlayamadığınız yaptığınız işlerin gözle görülüp fazla takdir edilmediği bir yıl geçirdiniz siz sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. "Sana bir şey olmuş" dedirtmeye hazır mısınız 2020'de... İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 burç yorumları...

Değişim başlıyor
Kendinizi ortaya tam olarak koyamadığınız, parlayamadığınız yaptığınız işlerin gözle görülüp fazla takdir edilmediği bir yıl geçirdiniz siz sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. "Sana bir şey olmuş" dedirtmeye hazır mısınız 2020'de...

Kişiliğiniz hayata bakış açınız değişiyor, birçoğunuz ev ve iş değişikliği de yapabilir.

Para ile ilgili alanlarınızda ve başarı kariyer alanlarınızda çok çalışıp, emek verdiniz. Satürn sizlere bu alanlarınızda kısıtlayıcı etkilerde bulundu. Artık tamamlanma vaktiniz geldi. Jüpiter'in de olumlu destekleri ile iç huzurunuzu tekrar yakalayabilir, kariyer konusunda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.



Evlilik ve ilişki alanınızda da güzel gelişmeler, şans ve fırsatlar gelebilir.

10 Ocak-21 Haziran tarihleri evlilik, ortaklıklar için olumlu aralıklar sizler için.



23 Ekim-17 Kasım arasında Venüs kariyer alanınızda ve yurt dışı ile ilgili konularda sizleri oldukça desteklemekte. Önünüzde güzel bir yıl bekliyor, değişime açık olun.

ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI

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