Teraziler ve yükseleni Terazi olanlar, hedeflerinizi tekrar gözden geçireceğiniz bir sene sizleri bekliyor.
TUTULMALAR: 10 Ocak ve 4 Temmuz'daki tutulmalar girişimlerinizi destekleyici yönde. Özellikle yurt dışı bağlantılarında çok aktif durumdasınız.
SEVGİ YILI: İlkbahar'da aile ilişkilerinizi güçlendirmek için faydalanmanız gereken birçok fırsat olacak. Bu dönemde, özellikle Mart ayında, burcunuz da sevgiyi destekleyecek.
EĞİTİM: Yüksek öğrenim ve akademik konular ile ilgili yapmış olduğunuz atılımlarda daha kalıcı sonuçlar alabileceksiniz. Mimari, dekorasyon ile ilgili tüm konularda güzel ve olumlu gelişmeler yakalama potansiyeline sahip olabilirsiniz. Dans, resim, moda ya da müzik alanlarında da başarı sizi bekliyor. Kalbinizi ve ruhunuzu verebileceğiniz aktiviteleri tercih edeceksiniz.
KARİYER: Para ve kariyer alanlarında bir hayli gelgitler yaşamış olan siz sevgili Teraziler... Gökyüzü size 'bu sene istekleriniz ve mecburiyetleriniz arasında kalma, sorumluluğu üstlen' diyor...
BÜYÜK ŞANS: 17 Kasım- 11 Aralık arası Venüs, burcunuzda seyredeceği için, ilişkiler konusunda size çok büyük şanslar getirebilir. Ani, şok etkisi yaratan ilişkiler kapınızda diyebiliriz. Ancak Venüs Retro olduğundan evlilikle ilgili planlarınızı bu tarihlere denk getirmemenizde fayda var.
YOGA YAPIN: 2020'de duygusal açıdan inişli çıkışlı günleriniz olacak. Bunu yoga ve meditasyon gibi aktivitelerle engelleyebilirsiniz.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI
YARIN: AKREP
TUTULMALAR: 10 Ocak ve 4 Temmuz'daki tutulmalar girişimlerinizi destekleyici yönde. Özellikle yurt dışı bağlantılarında çok aktif durumdasınız.
SEVGİ YILI: İlkbahar'da aile ilişkilerinizi güçlendirmek için faydalanmanız gereken birçok fırsat olacak. Bu dönemde, özellikle Mart ayında, burcunuz da sevgiyi destekleyecek.
EĞİTİM: Yüksek öğrenim ve akademik konular ile ilgili yapmış olduğunuz atılımlarda daha kalıcı sonuçlar alabileceksiniz. Mimari, dekorasyon ile ilgili tüm konularda güzel ve olumlu gelişmeler yakalama potansiyeline sahip olabilirsiniz. Dans, resim, moda ya da müzik alanlarında da başarı sizi bekliyor. Kalbinizi ve ruhunuzu verebileceğiniz aktiviteleri tercih edeceksiniz.
KARİYER: Para ve kariyer alanlarında bir hayli gelgitler yaşamış olan siz sevgili Teraziler... Gökyüzü size 'bu sene istekleriniz ve mecburiyetleriniz arasında kalma, sorumluluğu üstlen' diyor...
BÜYÜK ŞANS: 17 Kasım- 11 Aralık arası Venüs, burcunuzda seyredeceği için, ilişkiler konusunda size çok büyük şanslar getirebilir. Ani, şok etkisi yaratan ilişkiler kapınızda diyebiliriz. Ancak Venüs Retro olduğundan evlilikle ilgili planlarınızı bu tarihlere denk getirmemenizde fayda var.
YOGA YAPIN: 2020'de duygusal açıdan inişli çıkışlı günleriniz olacak. Bunu yoga ve meditasyon gibi aktivitelerle engelleyebilirsiniz.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI
YARIN: AKREP
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