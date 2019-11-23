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  • 23.11.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 22:54

'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale'de Tüysüz mevkisinde meydana geldi. 'ten 'e giden yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.

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