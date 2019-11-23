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Akreplere çok güzel bir yıl! | 2020 burç yorumları

Son 2 yıldır Satürn Akrepleri ve yükselen burcu Akrep olanları maddi konularda oldukça gecikmeler yaşatarak endişelendirdi. Satürn 'ta artık bir süreliğine ayrılıp sizi öze etkileşime alıyor. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 burç yorumları...

Çok güzel bir yıl
Son 2 yıldır Satürn siz Akrepleri ve yükselen burcu Akrep olanları maddi konularda oldukça gecikmeler yaşatarak sizleri de endişelendirdi. Satürn 'ta artık bir süreliğine ayrılıp sizi öze etkileşime alıyor.

Maddi anlamda rahatlamalar hatta birikimler biraz gecikmeli de olsa yerini buluyor nihayet.

Hayatınızda size yakın kişiler, komşular, kuzenleriniz, gibi konulardan sınanabilirsiniz, mesafenizi korumakta fayda var.

Daha kontrollü yol almak isteyeceksiniz, bildiğiniz alanların dışına çıkmak pek de istemeyeceksiniz bu yıl. Aileniz para konularında sizlere desteğe bu sene de devam edecek.



Yazı işleri, yayıncılık ile ilgili alanlarda yeni atılımlar yapabilirsiniz, planlarınızı eyleme geçirebilirsiniz, gökyüzü son derece güzel destek olacak.

Kasımda aşk başkadır ve bu dönemde yine kelebekler uçurabilirsiniz sıcak kalplerinizde.

13 Mayıs – 25 Haziran tarihlerine dikkat: Evlilik, nişan gibi özel günlerinizi bu tarihlere denk getirmemenizde fayda var.


ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI

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