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Tıpa tıp skandal! Doktorun ilk ihmali değilmiş...

, yanlış tedavi nedeniyle hayatını kaybetti. Aile, ’ın hazırladığı rapora itiraz etti. Doktorun 2014’te de benzer bir skandala imza attığı iddia edildi...

Tıpa tıp skandal
Ali Emir, daha 8 aylık bir bebekti. Sema- Emir Şahin çifti, Kurban Bayramı'nda ateşlenen çocuklarını Halkalı'daki özel bir hastaneye getirdi. Dr. Barış Y., "Bronşit" dedi. Çocuğu, ilaç yazıp evine gönderdi. Emir, iki gün sonra kontrol için ailesiyle birlikte yine hastaneye gitti. Ancak Barış Y. izinliydi. Yerine görevli olan 'Ramima' adlı yabancı doktor Emir'in hastanede yatmasını istedi. Akşam saatlerinde yanlış ilaç ve serum verilen , hayatını kaybetti. 'nin yüreğini yakan olayla ilgili hazırlanan otopsi raporu ise tam bir skandaldan ibaretti. Kurumu, Ali Emir'in akciğer enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü söyledi. Şahin ailesi ise enfeksiyona neden olan unsurların belirlenmesi için rapora itiraz etti. Dosya, yeniden incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci Kurul'a gönderildi. Öte yandan Ramima R.'nın kaşesini kullandığı doktor Barış Y. ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Dr. Barış Y'nin, 2014'te de benzer uygulama nedeniyle hastane yönetimine şikayet edildiği öğrenildi.



Anne Sema Şahin, oğlunu hayattan koparanların hak ettikleri cezayı almasını istedi.


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