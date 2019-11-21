İstanbul'da yaşayan Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık bebeği Ali Emir, Halkalı'daki özel bir hastanede kiralık doktorun ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Çift, evlatlarının yanlış ilaç nedeniyle öldüğünü belirtti. Hastaneyi ve personeli şikayet etti.
Anne Şahin ise önceki gün paylaştığı videoda "Bugün bir kez daha yıkıldım. Ali Emir'in ölümü akut bronşit gösterilmiş. Röntgeninde bronşitle alakalı hiçbir şey yoktu. Bronşitten ölmüş gibi rapor hazırlanmış" dedi.
Anne Şahin ise önceki gün paylaştığı videoda "Bugün bir kez daha yıkıldım. Ali Emir'in ölümü akut bronşit gösterilmiş. Röntgeninde bronşitle alakalı hiçbir şey yoktu. Bronşitten ölmüş gibi rapor hazırlanmış" dedi.
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