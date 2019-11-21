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Doktor ihmali yüzünden ölen Minik bebeğin annesi: Bronşitten ölmüş gibi rapor hazırlanmış

'da yaşayan Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık bebeği , Halkalı'daki özel bir hastanede kiralık doktorun ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Çift, evlatlarının yanlış ilaç nedeniyle öldüğünü belirtti. Hastaneyi ve personeli şikayet etti. ise önceki gün paylaştığı videoda "Bugün bir kez daha yıkıldım. Ali Emir'in ölümü akut bronşit gösterilmiş. Röntgeninde bronşitle alakalı hiçbir şey yoktu. Bronşitten ölmüş gibi rapor hazırlanmış" dedi.

Adli 'Tıp!'
İstanbul'da yaşayan Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık bebeği , Halkalı'daki özel bir hastanede kiralık doktorun ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Çift, evlatlarının yanlış ilaç nedeniyle öldüğünü belirtti. Hastaneyi ve personeli şikayet etti.



ise önceki gün paylaştığı videoda "Bugün bir kez daha yıkıldım. Ali Emir'in ölümü akut bronşit gösterilmiş. Röntgeninde bronşitle alakalı hiçbir şey yoktu. Bronşitten ölmüş gibi rapor hazırlanmış" dedi.

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