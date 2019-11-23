Yürek dayanmaz

Eşini kanserden kaybeden adam intihar etti. Olay dün İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Suphi Orak (54) yaklaşık 5 ay önce kanser tedavisi gören eşi Ulviye Orak'ı kaybetti. Karısının ölümünün ardından psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı. Orak, evinin penceresine çıktı ve bir süre sonra kendisini boşluğa bıraktı.
Vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan, Orak'ın kaybettiği eşi için kısa süre önce roman yazmaya başladığı ve intihardan önce yakınlarına mesaj attığı öğrenildi. Orak'ın komşuları yazılan romanın yarım kaldığını belirterek üzüntülerini ifade etti.
Vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan, Orak'ın kaybettiği eşi için kısa süre önce roman yazmaya başladığı ve intihardan önce yakınlarına mesaj attığı öğrenildi. Orak'ın komşuları yazılan romanın yarım kaldığını belirterek üzüntülerini ifade etti.
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