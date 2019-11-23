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Engelsiz dayanışma

'nin ilk bacak protezli İzmirli (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde kendi rekorunu üçüncü kez kıran Nurullah Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.

Engelsiz dayanışma
Türkiye'nin ilk bacak protezli İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran , yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.



Kart, herkese engellerin aşılabileceğini gösterdi.

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