Engelsiz dayanışma

Türkiye'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran Nurullah Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.
Kart, herkese engellerin aşılabileceğini gösterdi.
Kart, herkese engellerin aşılabileceğini gösterdi.
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