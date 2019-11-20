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yılı Aslan burçları için fırsat dolu |

yılı, Aslan burçları için fırsatlarla dolu. İş yaşamınızda beklenen atılımlar olacak. Aşk hayatınız oldukça hareketli geçecek. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 ...

Aslan fırsat
Sevgili Aslanlar, 'de farklı alanlarda hiç beklemediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Yükselen nun özelliklerini taşıyanların da sorumlulukları artacak.

İş hayatı: İlkbaharda, burcunuz kariyerinize yönelik olacak. Mesleğiniz ile ilgili sorumluluklarınız artacak. Size her yerden iş teklifleri gelecek ve bazıları yurt dışına seyahat etmenizi gerektirebilecektir.



Disiplin: Bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıl da disiplini elden bırakmayın. Çünkü hayat sizi uzun sürecek yeni bir döngü için hazırlıyor.

Ocak-Temmuz: Bu 6 aylık dönemde tutulmalar hayatınızdaki hedeflerinizi aktive edecek. Sonuçları da çok olumlu olacak.

Çocuk: Anne-baba olmak isteyenler için bu yıl oldukça uygun. Çocuk sahibi iseniz, onların hayatlarındaki başarılara tanık olacaksınız.



Aşk: Bu yıl ikili ilişkileriniz, oldukça hareketli ve aktif geçecek. Hayatınıza sizin için önemli ve özel kişileri çekme potansiyeliniz de oldukça yüksek.

Ekim-Aralık: Yılın son ayında Mars siz Aslanlar'ı biraz dikkatli olmanız konusunda uyarıyor. Kontrol edemediğiniz alanlarınızda daha gözlemci ve sakin olmanızda fayda var.



Para var: Ocak- Nisan aralığı ve Temmuz-Ekim aralıklarında Jüpiter sizi çok güzel açılardan destekliyor. Ailenizden, eşinizden büyük maddi destek göreceksiniz. Miras da gözüküyor.


ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI

YARIN: BAŞAK


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