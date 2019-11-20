Sevgili Aslanlar, 2020'de farklı alanlarda hiç beklemediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Yükselen Aslan burcunun özelliklerini taşıyanların da sorumlulukları artacak.
İş hayatı: İlkbaharda, burcunuz kariyerinize yönelik olacak. Mesleğiniz ile ilgili sorumluluklarınız artacak. Size her yerden iş teklifleri gelecek ve bazıları yurt dışına seyahat etmenizi gerektirebilecektir.
Disiplin: Bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıl da disiplini elden bırakmayın. Çünkü hayat sizi uzun sürecek yeni bir döngü için hazırlıyor.
Ocak-Temmuz: Bu 6 aylık dönemde tutulmalar hayatınızdaki hedeflerinizi aktive edecek. Sonuçları da çok olumlu olacak.
Çocuk: Anne-baba olmak isteyenler için bu yıl oldukça uygun. Çocuk sahibi iseniz, onların hayatlarındaki başarılara tanık olacaksınız.
Aşk: Bu yıl ikili ilişkileriniz, oldukça hareketli ve aktif geçecek. Hayatınıza sizin için önemli ve özel kişileri çekme potansiyeliniz de oldukça yüksek.
Ekim-Aralık: Yılın son ayında Mars siz Aslanlar'ı biraz dikkatli olmanız konusunda uyarıyor. Kontrol edemediğiniz alanlarınızda daha gözlemci ve sakin olmanızda fayda var.
Para var: Ocak- Nisan aralığı ve Temmuz-Ekim aralıklarında Jüpiter sizi çok güzel açılardan destekliyor. Ailenizden, eşinizden büyük maddi destek göreceksiniz. Miras da gözüküyor.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI
YARIN: BAŞAK
İş hayatı: İlkbaharda, burcunuz kariyerinize yönelik olacak. Mesleğiniz ile ilgili sorumluluklarınız artacak. Size her yerden iş teklifleri gelecek ve bazıları yurt dışına seyahat etmenizi gerektirebilecektir.
Disiplin: Bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıl da disiplini elden bırakmayın. Çünkü hayat sizi uzun sürecek yeni bir döngü için hazırlıyor.
Ocak-Temmuz: Bu 6 aylık dönemde tutulmalar hayatınızdaki hedeflerinizi aktive edecek. Sonuçları da çok olumlu olacak.
Çocuk: Anne-baba olmak isteyenler için bu yıl oldukça uygun. Çocuk sahibi iseniz, onların hayatlarındaki başarılara tanık olacaksınız.
Aşk: Bu yıl ikili ilişkileriniz, oldukça hareketli ve aktif geçecek. Hayatınıza sizin için önemli ve özel kişileri çekme potansiyeliniz de oldukça yüksek.
Ekim-Aralık: Yılın son ayında Mars siz Aslanlar'ı biraz dikkatli olmanız konusunda uyarıyor. Kontrol edemediğiniz alanlarınızda daha gözlemci ve sakin olmanızda fayda var.
Para var: Ocak- Nisan aralığı ve Temmuz-Ekim aralıklarında Jüpiter sizi çok güzel açılardan destekliyor. Ailenizden, eşinizden büyük maddi destek göreceksiniz. Miras da gözüküyor.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI
YARIN: BAŞAK
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