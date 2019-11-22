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'nda Fransız bombası! 'yi Osmanlı'dan koparmak için yapıldı... | Casus Savaşları

’nın 102 yıl önce bombalanması olayını, Fransız ajan ’ın gerçekleştirdiği iddia edildi. Sabotajın, ’nin Osmanlı’dan koparmak için yapıldığı belirtildi.

Fransız bombası
İstanbul'da 6 Eylül 1917 saat 16:30'da 7 saniye arayla bütün bölgeyi sarsan iki patlama meydana geldi. Pek çok kaynakta 1000'den fazla can kaybının olduğu iddia edildi. havaya uçmuş, dehşet bir yangın, çevresindeki bütün yapılar dahil olmak üzere değdiği yeri küle çevirmişti. O gün, Osmanlı Devleti'nin , ve cephelerini savunmak için kurduğu ""na silah ve cephane sevkiyatı yapılıyordu. Yıldırım Orduları Haziran 1917'de Osmanlı ve müttefiki tarafından kurulmuştu, silah ve cephaneler de Almanlar tarafından temin edilmişti. Sivil insanlar da trenlerle normal bir şekilde seyahat ediyordu. Sabotajı kimin yaptığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Sadece İngiliz casuslarının gerçekleştirdiği söylendi. Ancak 1980'de tarih dergisi "Yıllarboyu"nda A. 'in "Haydarpaşa'yı havaya uçuran adamı tanıdım!" başlıklı bir yazısı yayınlandı. Kendi anlattığına göre, patlama olduğu an Sirkeci'ydi. Daha önceden tanıdığı, trenleri kontrol eden, Türkçe bilen deniz eri 'ı koşarken görmüş ve peşine takılmıştı. Mann, yanındaki Baha Bey'le bir kayığa atlamış yanan garın fotoğraflarını çekmiş, banyo etmiş ve bu fotoğraflardan ona da hediye etmişti.

SURİYE İÇİN SABOTAJ
Savaş sonrası, A. Baha Özler, bir birahanede Georg Mann'la karşılaşır. Sohbet arasında Alsace'li Mann kendisine Almanlar'ın içine sızmış Fransız ajanı olduğunu, Haydarpaşa'yı kendisinin patlattığını anlatır. Gerekçe olarak da Fransa'nın, Suriye'yi Osmanlı'dan koparmak istediği söylenir. Ve böylece sabotaj, bu ajanın ve Fransa'nın üzerine kalmıştır.



Haydarpaşa Gar binasının çatısı 28 Kasım 2010'da yanmış ve aslına uygun olarak yine restore edilmişti.

TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN CASUS SAVAŞLARI - 5

BİTTİ


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