Ankara'da Eylül 1943'te İngiliz Büyükelçisi Hughe Knatchbull Hugessen'in oda hizmetçisi olan İlyas Bazna, Almanlar için de çalıştı. Ünlü casus Bazna, Richard Wires'ın 1999'da yayınladığı "Cicero Spy Affair" adlı kitabında anlattığına göre, 26 Ekim'de Alman Büyükelçiliği'ne giderek daha önceden tanıdığı Bayan Jenke'yle görüşür. Ona para karşılığı belge getirme teklifini yapar. Her bir belge için peşin 15 bin, iki belge olursa 20 bin Sterlin istemektedir. Buluşma anında fotoğrafını çektiği belgenin filmini verecek ve parayı alacaktır. Bu talep Alman Büyükelçi von Papen ve Almanlar'ın Ankara'daki istihbarat şefi Nazi Partisi'nin fanatik bir üyesi olan Ludwig Moyzisch tarafından kabul edilir. Bazna'nın İngiliz Büyükelçiliği'nden aldığı maaş ise 100 sterlindir.
KİLİT BOYNUNDA
İngiliz Büyükelçi Hugessen, gizli belgeleri kilitli kasaya koymaktadır. Anahtarı da hep boynunda asılıdır. İlyas, banyo sefalarının birinde anahtarın kalıbını balmumu yardımıyla alır. Belgeyi kasadan çıkarıp fotoğrafını çeker. Belgepara değiş tokuşu, İlyas'ın Moyzisch'i telefonla şifreli olarak "Poker partisi var, gel" deyip, Pierre ismiyle ve Fransızca konuşarak araması sonucu, Moyzisch'in arabasında yapılmaktadır. İlk alış-veriş 30 Ekim günü yapılır. Bir hafta içinde Çiçero 65 bin sterlinlik belge verir.
'ESRA'RENGİZ YARDIMCI
Bazna casusluk yaparken kendisine elçilikte aşçı olarak çalışan 21 yaşındaki Esra Düriye adlı bir Türk kızının da yardım ettiği belirtiliyor. İkilinin arasında bir aşk olduğu anlatılıyor. Münih'te 1970'te ölen Bazna'nın mezar taşında, Esra Düriye Bazna isminin de olması, bu iddiayı doğruluyor.
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KİLİT BOYNUNDA
İngiliz Büyükelçi Hugessen, gizli belgeleri kilitli kasaya koymaktadır. Anahtarı da hep boynunda asılıdır. İlyas, banyo sefalarının birinde anahtarın kalıbını balmumu yardımıyla alır. Belgeyi kasadan çıkarıp fotoğrafını çeker. Belgepara değiş tokuşu, İlyas'ın Moyzisch'i telefonla şifreli olarak "Poker partisi var, gel" deyip, Pierre ismiyle ve Fransızca konuşarak araması sonucu, Moyzisch'in arabasında yapılmaktadır. İlk alış-veriş 30 Ekim günü yapılır. Bir hafta içinde Çiçero 65 bin sterlinlik belge verir.
'ESRA'RENGİZ YARDIMCI
Bazna casusluk yaparken kendisine elçilikte aşçı olarak çalışan 21 yaşındaki Esra Düriye adlı bir Türk kızının da yardım ettiği belirtiliyor. İkilinin arasında bir aşk olduğu anlatılıyor. Münih'te 1970'te ölen Bazna'nın mezar taşında, Esra Düriye Bazna isminin de olması, bu iddiayı doğruluyor.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN CASUS SAVAŞLARI - 2
YARIN: ÇİÇERO ADINI NASIL ALDI!
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