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’ya “” adını Franz von Papen taktı | Casus savaşları

Ünlü casus ’ya “” adını, Alman Büyükelçi Franz von Papen taktı. Parayla belge temin etme işini de “Çiçero operasyonu” diye adlandırdı.

Ben Çiçero!
Alman Büyükelçi Franz von Papen, 'dan para karşılığı temin ettiği belgeleri, Hitler'e ulaştırıyordu. Yapılan işin önemi nedeniyle de Bazna'ya, Romalı ünlü devlet adamı 'nun adını "kod" olarak vermişti. Belge temin etme olayını da "Çiçero Operasyonu" olarak adlandırmıştı. Bazna'dan elde edilen belgeler özel kuryeyle 'ya Hitler'e ulaşırdı. Ancak bunlar öylesine önemli belgelerdir ki Hitler inanmakta güçlük çekerdi. Bazna'nın çift taraflı casus olduğu düşünülür ve şaşırtma yaptığı varsayılırdı. Gazeteci Özgen Acar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bu casusluktan haberdar olduğunu ve Bazna'nın her belgenin bir kopyasını da 'ye de verdiğini yazdı.



Franz von Papen

SAHTE 400 BİN STERLİN
Mart 1944'e kadar süren operasyonda bir sızma olduğundan şüphelenilmesi üzerine Bazna, İngiliz Büyükelçiliği'nden ayrılır. Artık çok zengin birisidir. Çünkü 400 bin sterlini vardır. Ama sonradan anlar ki, sterlinler sahtedir. Kendisine belgeler karşılığında Almanlar'ın, 'yi ekonomik olarak çökertmek için bastığı sahte paralardan verilmiştir. Bazna, Alman Konsolosluğu'na başvurarak paraların gerçeğini ister ama tabii ki alamaz.



KENDİ KİTABINI YAZDI
İlyas Bazna, bir ara Çelik Palas ek inşaat işi olmak üzere müteahhitlik yapar. Ancak ticaret ve müteahhitlik casusluktan da zordur ve batar. Kendisine Çiçero adının takıldığını Alman İstihbaratçı Ludwig Carl Moyzisch'in 1950'de yayınlanan anılarından öğrenir. Önce Çiçero olduğunu kabul etmez. Ama 1962'de "Ben Çiçero'ydum" adıyla anılarını yazar ve bu kitaptan bir miktar para kazanır. Sonunda Almanya, yaptığı hizmet karşılığı kendisine maaş bağlar. Ve yeni eşiyle birlikte Almanya'ya göç eder. Münih'te 66 yaşında hayatını kaybeder.



, Çiçero'yu oynadı.


TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN CASUS SAVAŞLARI - 3

YARIN: EN GÜZEL CASUS



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