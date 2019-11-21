İkinci Dünya Savaşı döneminde en ünlü casuslarından biri, Demirci Kaymakamı'nın kızı Esmahan'dır... "Ya Habibi" adıyla bilinen şarkıyı o ve gelmiş geçmiş en büyük ud ustası kabul edilen ağabeyi Ferid meşhur etmiştir. Asıl adı Emel el-Atraş'tır... Suriye'den İzmir'e kaçan Demirci ailesi, Beyrut'a gitmek üzere bir gemiye binmişti. Esmahan, 25 Kasım 1917'de o gemide Suriyeli Dürzi bir prenses olarak dünyaya geldi. Arap aleminde "Altın Ses" olarak tanınan ve Esmahan adıyla sahneye çıkan Emel el-Atraş, içki ve sigara içiyordu. Çok sayıda erkekle birlikte olup kürtaj bile yaptırmıştı. Hatta kocası Hasan'ı boşayarak asil ailesini de utandırmıştı.
İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz İstihbarat Servisi adına Nazi Almanyası ve Fransa'daki Vichy hükümeti aleyhinde casusluk yapması, Hür Fransa güçleriyle işbirliği girişmesi hayatını daha ilginç hale getirmişti. 14 Temmuz 1944'te Mısır'ın Mansura şehrinde bir kadın arkadaşıyla bindiği otomobil, başka bir araç çarpması sonucu sulama kanalına uçmuştur.
O kazada arkadaşıyla birlikte boğularak ölür. 27 yıla sığan fırtınalı hayatının garip bir kazayla sona ermesi, pek çok söylentiye de yol açmıştır. Almanlar'ın iddiasına göre İngilizler, ihaneti affetmeyerek öldürmüştür. İngilizler'e göre de Gestapo suikastına kurban gitmiştir. Mısır Kralı Faruk'la olan ilişkisi yüzünden ortadan kaldırıldığını söyleyenler de vardır. Tartışmalı yaşamı nedeniyle kocasının ailesi tarafından öldürüldüğü iddiası da yaygındır.
TÜRK DÜŞMANI KRAL
Mısır'ın son kralı Faruk, 11 Şubat 1920'de Kahire'de doğdu. Babası Kral Fuad, annesi yine Türk asıllı Kraliçe Nazlı Sabri Hanım'dır. 1936 yılında 16 yaşındayken tahta çıktı. Mısır'ı 1952 yılına kadar yönetti. Babasından daha çok, daha fanatik bir Türk düşmanıydı. Özellikle çocuklarına Türkçe bile öğretmemişti. Evlendiği Safinaz Hanım'ın adını bile "Feride" yaptı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN CASUS SAVAŞLARI - 4
YARIN: HAYDARPAŞA'YI KİM PATLATTI?
İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz İstihbarat Servisi adına Nazi Almanyası ve Fransa'daki Vichy hükümeti aleyhinde casusluk yapması, Hür Fransa güçleriyle işbirliği girişmesi hayatını daha ilginç hale getirmişti. 14 Temmuz 1944'te Mısır'ın Mansura şehrinde bir kadın arkadaşıyla bindiği otomobil, başka bir araç çarpması sonucu sulama kanalına uçmuştur.
O kazada arkadaşıyla birlikte boğularak ölür. 27 yıla sığan fırtınalı hayatının garip bir kazayla sona ermesi, pek çok söylentiye de yol açmıştır. Almanlar'ın iddiasına göre İngilizler, ihaneti affetmeyerek öldürmüştür. İngilizler'e göre de Gestapo suikastına kurban gitmiştir. Mısır Kralı Faruk'la olan ilişkisi yüzünden ortadan kaldırıldığını söyleyenler de vardır. Tartışmalı yaşamı nedeniyle kocasının ailesi tarafından öldürüldüğü iddiası da yaygındır.
TÜRK DÜŞMANI KRAL
Mısır'ın son kralı Faruk, 11 Şubat 1920'de Kahire'de doğdu. Babası Kral Fuad, annesi yine Türk asıllı Kraliçe Nazlı Sabri Hanım'dır. 1936 yılında 16 yaşındayken tahta çıktı. Mısır'ı 1952 yılına kadar yönetti. Babasından daha çok, daha fanatik bir Türk düşmanıydı. Özellikle çocuklarına Türkçe bile öğretmemişti. Evlendiği Safinaz Hanım'ın adını bile "Feride" yaptı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN CASUS SAVAŞLARI - 4
YARIN: HAYDARPAŞA'YI KİM PATLATTI?
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