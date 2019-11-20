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  • 20.11.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 17:05

Silivri'de akılalmaz ! Halatın bir ucunu bariyere diğerini boynuna bağlayıp gaza bastı

İstanbul Silivri'de isimli vatandaş, bir ucunu boynuna bağladığı halatın diğer ucunu bariyere bağlayıp gaza bastı. Olay sonrası korkunç şekilde can veren gencin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Silivri'de bir sürücü boğazına halat geçirilmiş şekilde aracının içinde ölü bulundu. Halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu değerlendiren polis ekipleri sürücünün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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