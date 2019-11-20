Silivri'de bir sürücü boğazına halat geçirilmiş şekilde aracının içinde ölü bulundu. Halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu değerlendiren polis ekipleri sürücünün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Silivri'de bir sürücü boğazına halat geçirilmiş şekilde aracının içinde ölü bulundu. Halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu değerlendiren polis ekipleri sürücünün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
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