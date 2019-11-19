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Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu

Türkiye güne kan donduran cinayet haberi ile uyandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 17 Kasım Pazar günü Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Talihsiz genç kızın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Peki Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Erkek arkadaşı kimdir?

19.11.2019 13:19 - Son Güncelleme: 19.11.2019 13:27
Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu

ISPARTA'da üniversite birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, Muğla'dan ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu

Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.

Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu


Sevgisi sonsuz kelebeğim: Z.P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu


Nefes almak değilmiş yaşamak: Güleda Cankel'in Twitter'dan yaptığı son iki paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu. "Nefes almak değilmiş yaşamak" diyen Cankel, bu paylaşımı yaptıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu

Olay nasıl gerçekleşti?

Henüz kimliği açıklanmayan erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı Güleda Cankel'in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı.

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