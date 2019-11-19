Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu
Türkiye güne kan donduran cinayet haberi ile uyandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 17 Kasım Pazar günü Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Talihsiz genç kızın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Peki Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Erkek arkadaşı kimdir?
Nefes almak değilmiş yaşamak: Güleda Cankel'in Twitter'dan yaptığı son iki paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu. "Nefes almak değilmiş yaşamak" diyen Cankel, bu paylaşımı yaptıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN