Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu

Türkiye güne kan donduran cinayet haberi ile uyandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 17 Kasım Pazar günü Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Talihsiz genç kızın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Peki Güleda Cankel kimdir nereli kaç yaşında? Erkek arkadaşı kimdir?

19.11.2019 13:19 - Son Güncelleme: 19.11.2019 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





