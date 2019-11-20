İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Kasım tarihli arıza kesinti listesi yayımlandı. İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin takvimine göre arıza bitiş saati...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (20 KASIM 2019)

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:13:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:56:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:25:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:29:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:10:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 07:41:50.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:17:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:31:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:41:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.