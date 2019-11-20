İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Kasım tarihli arıza kesinti listesi yayımlandı. İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin takvimine göre arıza bitiş saati...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (20 KASIM 2019)
|
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimarsinan Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:13:28.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocasinan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:56:05.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Altıntepsi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 10:25:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmut Şevket Paşa Mah
|Açıklama
|:
|Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 10:29:36.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 10:10:28.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 07:41:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 10:17:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlarbaşı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:31:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:41:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 08:59:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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