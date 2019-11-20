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  • 20.11.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:43

'da 20 Kasım İSKİ arıza kesinti listesi başlangıç-bitiş saati

'da İSKİ tarafından yapılan açıklamada bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesinti listesi açıklanırken, arızanın ne zaman giderileceği de duyuruldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Kasım İSKİ arıza kesinti listesi başlangıç-bitiş saati...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Kasım tarihli arıza kesinti listesi yayımlandı. İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin takvimine göre arıza bitiş saati...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (20 KASIM 2019)

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:13:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:56:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:25:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:29:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:10:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 07:41:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:17:25.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:31:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:41:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-20 08:59:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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