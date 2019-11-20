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  • 20.11.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 12:33

'da can pazarı! Dumandan etkilendiler

'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin durum durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bursa'da can pazarı! Dumandan etkilendiler

'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın bodrumunda bulunan çöpler ile kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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