İstanbul genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle şehir hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da seferlerde aksamalar meydana gelmişti.

İşte iptalle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan o açıklama:

Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir.

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