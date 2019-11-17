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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 08:06

Son dakika: 'da deniz ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre, genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle şehir hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da seferlerde aksamalar meydana gelmişti.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle şehir hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da seferlerde aksamalar meydana gelmişti.

İşte iptalle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan o açıklama:
Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

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