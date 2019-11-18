Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Hürriyet caddesinde esnaflık yapan Şeref Karaköse'ye ait iş yerinde yaşandı. Karaköse'nin iş yerine gelen bir kadın 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.