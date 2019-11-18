Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.11.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:29

'da şoku! Dikkat dağıtmak için sokak ortasında soyundu

'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir işyeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Hürriyet caddesinde esnaflık yapan Şeref Karaköse'ye ait iş yerinde yaşandı. Karaköse'nin iş yerine gelen bir kadın 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da çıplak hırsız şoku! Dikkat dağıtmak için sokak ortasında soyundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri