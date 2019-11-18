İstanbulBahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir işyeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Hürriyet caddesinde esnaflık yapan Şeref Karaköse'ye ait iş yerinde yaşandı. Karaköse'nin iş yerine gelen bir kadın 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.
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