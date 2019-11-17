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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 07:15

'nda seferler normale döndü

'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle 'nda bir süre seferler aksarken, Valilik tarafından yapılan açıklamada 06.39 itibarıyla seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Sabiha Gökçen'de seferler normale döndü

Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle 'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.

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