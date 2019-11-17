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  • 18.11.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 07:42

7 kilometrelik kovalamaca! "Dur" ihtarına uymadı...

Polisin yaptığı "dur" ihtarına uymayan araç 7 kilometre boyunca kovalandı. Polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durdurulan aracı kullanan şoförün alkollü olduğu belirlenirken, araçta yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.

7 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymadı...

'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.

Olay saat 23.30'da Güzelyurt mahallesinde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu 54 PE 772 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafiği tehlikeye sokarak kaçmaya çalışan otomobildekiler ile polis arasında yaklaşık 7 kilometre kovalamaca yaşandı. Polisin havaya uyarı ateşi açması üzerine otomobil sürücüsü Güzelyurt Mahallesinde durduruldu. Otomobilde bulunan ve alkollü oldukları belirlenen Tufan K., İsmail Z., Erol T.ve üzerinde kimlik çıkmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alkollü şüpheliler sorgulanmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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