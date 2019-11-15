Dehşet kafe

İstanbul Bahçelievler'de dün akşam 3-4 kişi, ünlü bir kafenin önüne geldi. Mekanın ortağı Yalçın K'ya silahla ateş açtı. Merminin isabet etmesi sonucu yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. İstanbul Bahçelievler'de dün akşam 3-4 kişi, ünlü bir kafenin önüne geldi. Mekanın ortağı Yalçın K'ya silahla ateş açtı. Merminin isabet etmesi sonucu yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.
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