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Dehşet kafe

İstanbul Bahçelievler'de dün akşam 3-4 kişi, ünlü bir kafenin önüne geldi. Mekanın ortağı Yalçın K'ya silahla ateş açtı. Merminin isabet etmesi sonucu yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.

Dehşet kafe
İstanbul Bahçelievler'de dün akşam 3-4 kişi, ünlü bir kafenin önüne geldi. Mekanın ortağı Yalçın K'ya silahla ateş açtı. Merminin isabet etmesi sonucu yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.

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