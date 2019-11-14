Şehit kızından ağlatan terapi Van'da 2004 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Uzman Çavuş Ali Bezik'in kızı şimdi 34 yaşında. Babası şehit olduğunda büyük bir travma yaşayan Batın Bezik (22), şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi vermek amacıyla psikolog olma hayalini gerçekleştirdi. Şehit ailelerine terapi uygulayan Bezik, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Van'da 2004 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Uzman Çavuş Ali Bezik'in kızı şimdi 34 yaşında. Babası şehit olduğunda büyük bir travma yaşayan Batın Bezik (22), şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi vermek amacıyla psikolog olma hayalini gerçekleştirdi. Şehit ailelerine terapi uygulayan Bezik, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.







Ali Bezik







2004 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Uzman Çavuş Ali Bezik'in kızı şimdi 34 yaşında. Babası şehit olduğunda büyük bir travma yaşayan Batın Bezik (22), şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi vermek amacıyla psikolog olma hayalini gerçekleştirdi. Şehit ailelerine terapi uygulayan Bezik, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. TÜM MANŞETLER