İstanbullular güne sisle uyandı

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.
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