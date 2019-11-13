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  • 14.11.2019 07:10
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 07:12

lular güne sisle uyandı

'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

İstanbullular güne sisle uyandı

'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.


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