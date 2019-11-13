Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır? Kimlik yenilemede son gün ne zaman? İşte ücreti

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeleri gereken tarihler duyuruldu. Bakanlığın açıklamasının ardından vatandaşların merakla araştırdığı "Kimlik yenilemede son gün ne zaman?" sorusunun yanıtı belli olmuştu. Peki, Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır? İşte kimlik ve ehliyet yenileme ücretleri...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.