Nusret, New York'taki et lokantasında çalışan garsonlar Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus'la mahkemelik olmuştu. Garsonların bahşişlerine el koyduğu iddiasıyla, 250 bin dolar para cezasına çarptırılan Nusret Gökçe, iddiaları yalanlamıştı. Ancak o garsonlardan biri, şok açıklamalarda bulundu: İlk girdiğimiz günden beri güzel paralar da yaptık. Çok basit bir şey söyledik 'Tipleri açıklar mısınız?' Günde 30 bin dolar, 40 bin dolar tiplerden bahsediliyor. Burası New York. Burada bahşiş bizim için maaş gibidir. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın.' Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı? Nusret bir arkadaşımıza 'Sen ne okudun?' diye sordu o da 'İşletme' diye cevap verince küfür etti.
Nusret Bey'in menajeri bize "İstediğiniz davayı açın. Amerika'nın en iyi avukatları bizde hiçbir şey alamazsınız" dedi. Bu tarz konuşmalar yaptılar ve hep şunu iddia ediyorlardı: 'Bizim paramız var. Bize hiçbir şey olmaz'
Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor. 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu.
Nusr-Et'in ortakları Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem hisselerini satma kararı aldı.
Nusret Bey'in menajeri bize "İstediğiniz davayı açın. Amerika'nın en iyi avukatları bizde hiçbir şey alamazsınız" dedi. Bu tarz konuşmalar yaptılar ve hep şunu iddia ediyorlardı: 'Bizim paramız var. Bize hiçbir şey olmaz'
Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor. 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu.
Nusr-Et'in ortakları Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem hisselerini satma kararı aldı.
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