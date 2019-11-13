Nusret'in garsonları ayaklandı! 40 bin dolarlık bahşiş için,milyon dolarlık ceza gündemde

Tuz dökme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü işletmecinin yanında çalışan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş, haksız yere çıkarıldıkları ve bahşişlerinin gizlendiği iddiasıyla Gökçe'ye dava açtı. ABD mahkemesi, Gökçe'yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etti. Nusret Gökçe ise iddiaları yalanlayarak, "İftira atıyorlar. İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince ceza kesildi" açıklamasını yaptı. Mahkemelik olduğu çalışanlardan da yanıt gecikmedi.
İsmini vermek istemeyen garson; "Sonuçlanan dava haksız yere işten çıkarılma davamız. Bahşiş davası devam ediyor, henüz sonuçlanmadı" dedi. Günde 30-40 bin dolar bahşişten bahsedildiğini belirten garson, şunları söyledi:
MİLYON DOLARLIK DAVA
"Bahşişleri açıklayacaklarını söyleyerek bizi birkaç ay geçiştirdiler, sonra müdürler Nusret Bey'in yönlendirmesiyle bizi tehdit etti. Son bir ayımda savaşa gider gibiydim. Nusret Bey'in menajeri 'Amerika'nın en iyi avukatları bizde, hiçbir şey alamazsınız' dedi. Yalan yanlış ifadelerle hepimizi kovdular. Birisini 'limona elle dokundun' diye kovdular. Bu sonuçlanan dava işten haksız yere çıkarıldığımız içindi. Bahşiş davası sonra görülecek. Hatta bizden sonra 20'ye yakın çalışan da dava açacak, davamız milyon dolarlık bir dava olacak."
HİSSE SATIYOR
Nusr-et'in 3 ortağı Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem'in şirketteki paylarının bir kısmını satmaya hazırlandığı belirtildi. Satış sonrası Nusr-Et'in 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Nusr- Et'te Gökçe ve Erdem'in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk'in büyük ortağı olduğu D.Ream Group'a ait.
ÇIRAKLIKTAN ET İMPARATORLUĞUNA
Meslek hayatına İstanbul'da bir kasap çırağı olarak başlayan Gökçe, ilk kasap restoran konseptli mekanını 2007'de açtı.
Ortağı Mithat Erdem ile birlikte 2010 yılında Etiler'de ilk Nusr-Et'i açtı.
2011 yılında Doğuş Grubu bünyesindeki Dream çatısı altına girdi.
Nusr-Et'in yurt içinde 7, yurt dışında 5; Nusr-Et Burger'in ise İstanbul'da 3 şubesi bulunuyor.
Nusr-Et'in 2018 cirosu 180 milyon dolar olarak açıklandı.
Bu yıl 50 bin lira sermayeyle kurulan Nusret Turizm Yatırım, Doğuş Holding'den İstanbul'daki Park Hyatt'ı ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence'yi satın aldı.
İsmini vermek istemeyen garson; "Sonuçlanan dava haksız yere işten çıkarılma davamız. Bahşiş davası devam ediyor, henüz sonuçlanmadı" dedi. Günde 30-40 bin dolar bahşişten bahsedildiğini belirten garson, şunları söyledi:
MİLYON DOLARLIK DAVA
"Bahşişleri açıklayacaklarını söyleyerek bizi birkaç ay geçiştirdiler, sonra müdürler Nusret Bey'in yönlendirmesiyle bizi tehdit etti. Son bir ayımda savaşa gider gibiydim. Nusret Bey'in menajeri 'Amerika'nın en iyi avukatları bizde, hiçbir şey alamazsınız' dedi. Yalan yanlış ifadelerle hepimizi kovdular. Birisini 'limona elle dokundun' diye kovdular. Bu sonuçlanan dava işten haksız yere çıkarıldığımız içindi. Bahşiş davası sonra görülecek. Hatta bizden sonra 20'ye yakın çalışan da dava açacak, davamız milyon dolarlık bir dava olacak."
HİSSE SATIYOR
Nusr-et'in 3 ortağı Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem'in şirketteki paylarının bir kısmını satmaya hazırlandığı belirtildi. Satış sonrası Nusr-Et'in 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Nusr- Et'te Gökçe ve Erdem'in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk'in büyük ortağı olduğu D.Ream Group'a ait.
ÇIRAKLIKTAN ET İMPARATORLUĞUNA
Meslek hayatına İstanbul'da bir kasap çırağı olarak başlayan Gökçe, ilk kasap restoran konseptli mekanını 2007'de açtı.
Ortağı Mithat Erdem ile birlikte 2010 yılında Etiler'de ilk Nusr-Et'i açtı.
2011 yılında Doğuş Grubu bünyesindeki Dream çatısı altına girdi.
Nusr-Et'in yurt içinde 7, yurt dışında 5; Nusr-Et Burger'in ise İstanbul'da 3 şubesi bulunuyor.
Nusr-Et'in 2018 cirosu 180 milyon dolar olarak açıklandı.
Bu yıl 50 bin lira sermayeyle kurulan Nusret Turizm Yatırım, Doğuş Holding'den İstanbul'daki Park Hyatt'ı ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence'yi satın aldı.
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