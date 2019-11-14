Silahlı saldırgan katliam yaptı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Murat Akkeçe (35) amcasının oğlu İbrahim Akkeçe'nin (45) evini bastı. Tabancasını çıkarıp kuzeni ve eşi Döndü Akkeçe'yi (40) öldürdü. Çftin oğulları Kemal Akkeçe (17), saldırganı görünce kaçmaya başladı. Zanlı, genç adamı da vurarak öldürdü. Karşılaştığı diğer kuzeni Erol Akkeçe'yi (36) de katletti. Jandarma giderek teslim oldu. İlk ifadesinde, "İbrahim eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4 akrabasını gözünü kırpmadan öldüren 35 yaşındaki Murat Akkeçe jandarmaya giderek teslim oldu.
4 akrabasını gözünü kırpmadan öldüren 35 yaşındaki Murat Akkeçe jandarmaya giderek teslim oldu.
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