Bugünkü
Takvim

'de bir cani, silahla ev basıp 4 akrabasını katletti

'de bir cani, silahla ev basıp 4 akrabasını katletti. leri namus meselesi yüzünden işlendiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Katliam evi!
Silahlı saldırgan katliam yaptı. Olay dün 'de yaşandı. Murat Akkeçe (35) amcasının oğlu İbrahim Akkeçe'nin (45) evini bastı. Tabancasını çıkarıp kuzeni ve eşi Döndü Akkeçe'yi (40) öldürdü. Çftin oğulları Kemal Akkeçe (17), saldırganı görünce kaçmaya başladı. Zanlı, genç adamı da vurarak öldürdü. Karşılaştığı diğer kuzeni Erol Akkeçe'yi (36) de katletti. Jandarma giderek teslim oldu. İlk ifadesinde, " eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle leri işledim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4 akrabasını gözünü kırpmadan öldüren 35 yaşındaki jandarmaya giderek teslim oldu.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir'de bir cani, silahla ev basıp 4 akrabasını katletti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri