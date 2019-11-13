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2019'dan tez kurtulun! İşte hayatınıza şekil verip üst seviyelere çıkaracak | 2020 Burç yorumları

, hayatınıza şekil verip üst seviyelere çıkarabilecek ve karar almanıza da yardımcı olabilecek bilgiler içerir... İşte 2019'da karşılaştığınız iyi ve kötü sürprizler, gelecek yıl boyunca atmanız gereken adımlar nelerdir, sizler için bunları derledik...



KOÇ BURCU (21 Mart-20 Nisan):
Uranüs 2019'un ilk 3 ayında sizleri oldukça zorladı. Evliliklerini sonlandıranlar, hastalıklarla mücadele edenler, adeta önemli olaylarla sınandınız! Ama 2020'de sizi hangi sürprizler bekliyor. (16 Kasım'da açıklıyoruz)

BAŞ AĞRISINA DİKKAT!
Koç burçları hiçbir şeyden korkmaz, cesur davranışlar sergilersiniz. Biraz stres yüklü olduğunuzdan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışmalısınız... Baş ağrılarınıza ve kronikleşen üst solunum yollarına dikkat etmelisiniz!

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