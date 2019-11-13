KOÇ BURCU (21 Mart-20 Nisan):
Uranüs 2019'un ilk 3 ayında sizleri oldukça zorladı. Evliliklerini sonlandıranlar, hastalıklarla mücadele edenler, adeta önemli olaylarla sınandınız! Ama 2020'de sizi hangi sürprizler bekliyor. (16 Kasım'da açıklıyoruz)
BAŞ AĞRISINA DİKKAT!
Koç burçları hiçbir şeyden korkmaz, cesur davranışlar sergilersiniz. Biraz stres yüklü olduğunuzdan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışmalısınız... Baş ağrılarınıza ve kronikleşen üst solunum yollarına dikkat etmelisiniz!
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