2019'un ilk 3 ayında sizleri oldukça zorladı. Evliliklerini sonlandıranlar, hastalıklarla mücadele edenler, adeta önemli olaylarla sınandınız!Koç burçları hiçbir şeyden korkmaz, cesur davranışlar sergilersiniz. Biraz stres yüklü olduğunuzdan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışmalısınız... Baş ağrılarınıza ve kronikleşen üst solunum yollarına dikkat etmelisiniz!