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Ispanak iftira kurbanı! "1 liraya bile alıcı bulamıyoruz"

ve 'da ıspanaktan 200'ün üzerinde kişi zehirlendi. Bu konuda çelişkili açıklamalar geldi. Ama bu durumdan en çok da üretici etkilendi. Üreticiler, tarlada kalan ıspanak için isyan etti: Yıllarca tüketilen bu sebzeye iftira attılar. 1 liraya bile alıcı bulamıyoruz...

Ispanak iftira kurbanı
İstanbul ve 'da ıspanaktan 200'ün üzerinde kişi zehirlendi. Bu konuda çelişkili açıklamalar geldi. Ama bu durumdan en çok da üretici etkilendi. Kimisi ürünün masum olduğunu kanıtlamak için pazarda çiğ çiğ yedi. Kimisi de "Bugüne kadar kimse etkilenmedi de şimdi niye böyle bir günden yaratıldı?" dedi. 'da, üretici Yunus Emre Demirel, "Bizler büyük emeklerle bu sebzeyi yetiştiriyoruz. Vatandaş kendisi için değil de tavukları için almak istiyor. Alırken de 'Tavuklarım zehirlenir mi?' diye soruyor. Şimdi fiyatı 1 liraya kadar düştü. Ölseydi Temel Reis ölürdü" dedi.

Üreticiler, tarlada kalan ıspanak için isyan etti: Yıllarca tüketilen bu sebzeye iftira attılar. 1 liraya bile alıcı bulamıyoruz...

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