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  • 27.09.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 22:39

Balıkesir'de lerle tartışan iki eşkıya tutuklandı!

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde e mukavemet ettikleri görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 kişi, soruşturma kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde N.Y. ve B.B ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayı inceleyen ekipleri, A.D'yi sağlık raporunu almak için getirdi.

O sırada parmağından yaralanan N.Y. ve B.B. de aynı hastaneye gelerek tedavi olmak istedi.

A.D. kavga ettiği kişileri görünce durumu polise bildirdi.

Hastane polislerince uzaklaştırılmak istenen N.Y ve B.B, ekiplere mukavemet gösterdi.

Daha sonra bölgeye gelen takviye ekiplerce gözaltına alınan N.Y. ve B.B. hakkında "Kasten adam yaralama" ve "Görevli memura mukavemet, hakaret ve tehdit" suçundan işlem başlatıldı.

TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

A.D'nin kız kardeşi Beril D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kişiler ağabeyimi dövüp kanala atmaya çalışıyorlar. Telefonunu ve cüzdanını alıyorlar. Polisin siren sesini duyunca kaçıyorlar. Biz hastanede polislere şikayetçi olduğumuz kişileri gösterirken bu kişiler polise mukavemet göstererek hakaret içeren cümleler kurdular." diye konuştu.

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