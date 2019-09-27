Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.09.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 12:24

Son dakika: Polislerle tartışan iki zorba gözaltına alındı! Büyük tepki çekmişti

Son dakika haberine göre dün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs hastanede bulunan polislerle tartışıyordu. Polislere adeta "kafa tutan" şahıslarla ilgili harekete geçen Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı.

Sosyal medyada dün paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs polislerle tartışıyordu. Polislere "kafa tutan" iki şahıs, daha sonra hastane acil servisi olduğu anlaşılan yerden ayrılıyordu. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı.

Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, olayın 24 Eylül'de Balıkesir merkezde yaşandığını, şahısların "biz buranın abisiyiz, kaçarsan sıkarım" diyerek ağabeyini öldüresiye darp ettiklerini ve yaraladıklarını duyurmuştu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Polislere karşı yaptıkları tavırla tepki çeken görüntülerdeki iki şahıstan uzun boylu olanın 21 yaşındaki Nihat Y. kısa boylu olanın ise bir oto yıkamada çalışan 24 yaşındaki Burak B. olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Polislerle tartışan iki zorba gözaltına alındı! Büyük tepki çekmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri