Pabuç almak: Ayakkabı satın almak, yüksek mevkiler kazanmaktır. Evlat müjdeler. Pabuç görmek, insanın din ve dünyaca akıbetine de işarettir.
Güzel pabuç: Bir kimsenin rüyada pabucunun güzel olduğunu görmesi, salih ve güzel amellere, iyi ve hoş hallere delalet eder.
Siyah pabuç: Rüyasında siyah pabuç giyen, heybet ve saltanat sahibi olur.
Beyaz pabuç: Rüya sahibinin izzet ve yüksekliğine alamettir. Pabucu yeşil renkte görmekse bir başkası tarafından sevilmektir.
Yeni pabuç: Giyilmemiş yeni pabuç, mal ve vakar ile tabir edilir. Yeni bir pabuç giymek, malın muhafazasına işarettir. Herkes tarafından medhü sena edilmeye alamettir. Atkı ile beraber pabuç giymek, rütbenin üstünlüğüne ve geniş rızka delalet eder.
Eski pabuç: Eski, yırtık, porsumuş pabucu giymek, üzüntü, keder, dert ve tasa anlamına gelmektedir.
Kırmızı pabuç: Rüyada sol ayak pabucu görmek kızlara, sağ ayak pabucu da erkeklere işarettir. Kırmızı pabuç, bazı şüpheleri üzerine çekmek anlamındadır.
Kadın pabucu: Bir kadının rüyada pabuç giymesi, onun hakkında din ve dünyaca hayra yorulur. Yumuşak ve çok kıymetli pabuç giyilmesi, zengin ve fakir için tamamen hayra alamettir.
RÜYA TABİRLERİ - 21
Güzel pabuç: Bir kimsenin rüyada pabucunun güzel olduğunu görmesi, salih ve güzel amellere, iyi ve hoş hallere delalet eder.
Siyah pabuç: Rüyasında siyah pabuç giyen, heybet ve saltanat sahibi olur.
Beyaz pabuç: Rüya sahibinin izzet ve yüksekliğine alamettir. Pabucu yeşil renkte görmekse bir başkası tarafından sevilmektir.
Yeni pabuç: Giyilmemiş yeni pabuç, mal ve vakar ile tabir edilir. Yeni bir pabuç giymek, malın muhafazasına işarettir. Herkes tarafından medhü sena edilmeye alamettir. Atkı ile beraber pabuç giymek, rütbenin üstünlüğüne ve geniş rızka delalet eder.
Eski pabuç: Eski, yırtık, porsumuş pabucu giymek, üzüntü, keder, dert ve tasa anlamına gelmektedir.
Kırmızı pabuç: Rüyada sol ayak pabucu görmek kızlara, sağ ayak pabucu da erkeklere işarettir. Kırmızı pabuç, bazı şüpheleri üzerine çekmek anlamındadır.
Kadın pabucu: Bir kadının rüyada pabuç giymesi, onun hakkında din ve dünyaca hayra yorulur. Yumuşak ve çok kıymetli pabuç giyilmesi, zengin ve fakir için tamamen hayra alamettir.
RÜYA TABİRLERİ - 21
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