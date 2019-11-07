Kırık cam: Önemli olmayan sorunlara işarettir. Camı kendisinin kırması hayatında çok önemli bir dönemeçte olduğuna işaret eder.
Camdan bakmak: Büyük düş kırıklığına ve iş yaşamında başarısızlığa yorumlanır.
Cam satmak: Yaşamda tutturulan düzenin bozulmasıyla sıkıntılı günler yaşamaya işarettir.
Cam silmek: Ele geçecek bolca paraya işarettir. Hem aile hem de iş yaşamının düzene girmesi demektir. Dost ve yakınlarında sevgi ve muhabbete mazhar olmayı ifade eder.
Başkası cam silerse: Hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek mala delâlet eder. Borç ödemeye ve sünnete tâbi olmaya, günah ve hataların affına delalettir. Bu rüya aynı zamanda tövbeye de yorumlanır.
Camdan yapılmış eşya: Bu eşyanın temizliği, kısa zamanda ummadığı bir yerden ve beklemediği bir şekilde kısmetinin açılacağına ve eğer bekâr ise evleneceğine delalet eder.
Camsız pencere: Pencerede camın olmadığını görmek, bir davanın aleyhine sonuçlanacağına işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 16
Camdan bakmak: Büyük düş kırıklığına ve iş yaşamında başarısızlığa yorumlanır.
Cam satmak: Yaşamda tutturulan düzenin bozulmasıyla sıkıntılı günler yaşamaya işarettir.
Cam silmek: Ele geçecek bolca paraya işarettir. Hem aile hem de iş yaşamının düzene girmesi demektir. Dost ve yakınlarında sevgi ve muhabbete mazhar olmayı ifade eder.
Başkası cam silerse: Hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek mala delâlet eder. Borç ödemeye ve sünnete tâbi olmaya, günah ve hataların affına delalettir. Bu rüya aynı zamanda tövbeye de yorumlanır.
Camdan yapılmış eşya: Bu eşyanın temizliği, kısa zamanda ummadığı bir yerden ve beklemediği bir şekilde kısmetinin açılacağına ve eğer bekâr ise evleneceğine delalet eder.
Camsız pencere: Pencerede camın olmadığını görmek, bir davanın aleyhine sonuçlanacağına işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 16
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