Bugünkü
Takvim

da görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

da görmek başarı, sevinç kısmet, mutluluk ve murat olarak yorumlanır. Yemyeşil ulu bir cam, mutluluk saatinin geldiğini haber verir. İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve rüya tabirleri....

Mutlu ol'cam'
Kırık cam: Önemli olmayan sorunlara işarettir. ı kendisinin kırması hayatında çok önemli bir dönemeçte olduğuna işaret eder.

Camdan bakmak: Büyük düş kırıklığına ve iş yaşamında başarısızlığa yorumlanır.

Cam satmak: Yaşamda tutturulan düzenin bozulmasıyla sıkıntılı günler yaşamaya işarettir.



Cam silmek: Ele geçecek bolca paraya işarettir. Hem aile hem de iş yaşamının düzene girmesi demektir. Dost ve yakınlarında sevgi ve muhabbete mazhar olmayı ifade eder.

Başkası cam silerse: Hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek mala delâlet eder. ödemeye ve sünnete tâbi olmaya, günah ve hataların affına delalettir. Bu aynı zamanda tövbeye de yorumlanır.



Camdan yapılmış eşya: Bu eşyanın temizliği, kısa zamanda ummadığı bir yerden ve beklemediği bir şekilde kısmetinin açılacağına ve eğer bekâr ise evleneceğine delalet eder.

Camsız pencere: Pencerede camın olmadığını görmek, bir davanın aleyhine sonuçlanacağına işarettir.

RÜYA TABİRLERİ - 16

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRüyada cam görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri