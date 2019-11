On Numara sonuçları açıklandı. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye 3 kişi arasında dağıtılacak. Kişi başına düşün ikramiye tutarı 192 bin 270 lira 70 kuruş olarak duyuruldu. Peki On Numara'da şanslı numaralar neler? İşte 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (11 KASIM 2019)

11 Kasım On Numara sonucu: 4, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 80

On Numara oyununun 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.